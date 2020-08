OL Mercato : Memphis Depay et Tete, le point sur leur avenir

L'OL n'est pas qualifié pour l'Europe. Il se prépare donc à se séparer de plusieurs joueurs. Quelques joueurs clés, dont Memphis Depay, mais aussi ceux en manque de temps de jeu sont concernés par les prochains départs à l'Olympique Lyonnais.

OL : Le plan d'Aulas pour Memphis Depay

Non qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OL va de ce fait perdre des joueurs clés de son effectif. Memphis Depay par exemple est annoncé sur le départ, surtout qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2021. Cependant, Jean-Michel Aulas aurait trouvé le moyen de maintenir l’attaquant néerlandais entre Rhône et Saône. L’Équipe croit savoir que le président de l’OL est d’accord pour le garder lors de sa dernière saison, puis de le laisser partir librement à l’issue de la saison 2020-2021 et de son contrat. Les départs de Moussa Dembélé et Houssem Aouar étant programmés, le président des Gones n'entend pas dégarnir complètement son équipe. Il souhaite avoir l’ancien joueur de Manchester United dans son effectif, afin de se donner les moyens de finir sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2021-2022. Rappelons que Memphis Depay a toujours crié son désir de jouer l’Europe chaque saison. Et cette proposition pourrait ne pas avoir son adhésion. Si c’est le cas, Jean-Michel Aulas n’aurait pas d’autre choix que de transférer son capitaine cet été.

Kenny Tete refusé par l'OM

Un autre néerlandais de l’équipe de l’OL est également annoncé sur le départ. Il s’agit de Kenny Tete, barré par la concurrence de Léo Dubois et Rafael. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam aurait été proposé à l’OM, selon Le10Sport, mais André Villas-Boas n’a pas voulu de lui. Indésirable au sein de l’équipe de Rudi Garcia, le défenseur latéral droit doit se trouver un nouveau club, afin de rebondir. Cependant, les rhodaniens n'ont pas l'intention de le brader, car ils l’ont recruté à 4 M € en juillet 2017. Du coup, ils espèrent récupérer au moins une partie de cet investissement. Cela pourrait retarder le départ de Kenny Tete.