OM : Mauvaise nouvelle, Payet testé positif au coronavirus

La Covid-19 fait des ravages à l’OM. Après quatre cas testés positifs, Dimitri Payet serait le 5e joueur de l’Olympique de Marseille à être contaminé par le virus.

Dimitri Payet testé positif au Covid-19 ?

L’OM est l’un des clubs les plus touchés par la Covid-19. Ces derniers jours, quatre joueurs avaient été testés positifs, à savoir Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez et Steve Mandanda. Une liste à laquelle il faudrait désormais ajouter le nom de Dimitri Payet. Selon les informations de RMC Sport, le milieu offensif marseillais de 33 ans serait le 5e joueur du groupe professionnel à être contaminé par le virus. Absent de l’entraînement jeudi matin, le Réunionnais attendait les résultats d’une batterie de tests qui auraient finalement été positifs. « Après Amavi, Rongier, Lopez et Mandanda, c’est au tour de Dimitri Payet d’avoir été testé positif au Covid-19 ce jeudi », a en effet annoncé le compte Twitter de la radio sportive.

Covid-19, quelle incidence pour l’OM ?

Initialement prévu ce vendredi en ouverture de la 1re journée de Ligue 1 saison 2020-2021, le choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne a été reporté au 17 septembre. Avec la contamination de Dimitri Payet, le déplacement à Brest (2e journée de Ligue 1, dimanche 30 août) pourrait également être reporté. La LFP (Ligue de Football Professionnel) se prononcera la semaine prochaine.