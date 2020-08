PSG - Bayern : Frédéric Hermel lâche un pronostic catégorique

Le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions dimanche (21h). Frédéric Hermel ne doute pas un seul instant que le Paris Saint-Germain va remporter le match haut la main.

Le Bayern Munich, un ogre

Le Bayern Munich est considéré comme l’équipe la plus en forme en Europe depuis la reprise post-coronavirus. Un statut plus ou moins justifié au regard des performances du club bavarois cette saison. Maîtres incontestés en Bundesliga, les joueurs de Hans-Dieter Flick ont infligé des défaites-fleuves à leurs adversaires en Ligue des champions (Tottenham, Chelsea, FC Barcelone, OL). Le point culminant, c’est le 8-2 infligé à Lionel Messi et ses coéquipiers en quart de finale de la compétition européenne. Pour soulever la Coupe aux Grandes Oreilles, les Munichois devront maintenant battre le PSG, vainqueur de l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale et du RB Leipzig (3-0) en demi-finale, mais avec moins de brio.

Le PSG, facile vainqueur des Munichois

Mais Frédéric Hermel n'est pas impressionné par les performances du Bayern Munich et n’a aucune crainte pour le PSG. Le correspondant de RMC Sport en Espagne est convaincu que le Paris Saint-Germain va battre facilement le Bayern Munich. « Paris champion d’Europe (et facilement en plus) », a assuré sur son compte Twitter le journaliste qui pense que « Mbappé et Neymar vont entrer dans la défense du Bayern comme dans du beurre demi-sel… » Rendez-vous est donc pris dimanche soir.