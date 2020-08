RC Lens : Ligue 1, Franck Haise conforté avant le top départ

C’est bien Franck Haise qui va conduire le RC Lens en Ligue 1. Le Racing Club l’avait fait savoir lors de son retour dans l’élite. Le Directeur général, Arnaud Pouille, l’a réaffirmé sur France Bleu Nord, à quelques heures du top départ du championnat.

RC Lens, Pouille : « On a toute confiance en Franck Haise »

Le RC Lens va disputer son premier match de Ligue 1, après 5 saisons en Ligue 2, ce dimanche, contre l’OGC Nice (17h), à l’Allianz Riviera. Le club promu sera bel et bien dirigé par Franck Haise. Les responsables du Racing ont décidé de lui faire confiance depuis la qualification obtenue, suite à l’arrêt brutal de la saison à 28 journées. Cela en raison de l’épidémie de Coronavirus. À quelques heures du coup d’envoi de la première journée de la Ligue 1, Arnaud Pouille a conforté l’entraîneur de 49 ans à son poste. « On a confiance depuis le départ en Franck Haise. On a confiance en lui et en tout son staff », a-t-il confié à la radio, mais avec insistance : « On s'est déjà exprimés et oui, oui, on a toute confiance en lui ». Un choix que le dirigeant du RC Lens a justifié ensuite. « Il a le grand avantage de connaître le club. Ça fait trois ans qu'il y est. Il connaît aussi l'ensemble des jeunes joueurs qu’on a la chance pour l'instant de conserver », a expliqué Arnaud Pouille.

L'inexpérimenté Franck Haise dans l'élite

Promu entraîneur principal des Sang et Or, suite au limogeage de Philippe Montanier, le 25 février 2020, Franck Haise a dirigé seulement les deux derniers matches des Lensois en Ligue 2, la saison dernière. C'était respectivement contre le Paris FC (2-0) et l’US Orléans (1-0), avant l’arrêt de la compétition. Il n’a donc jamais dirigé une équipe en Ligue 1. Ce sera évidemment sa première expérience sur un banc de touche dans l’élite, cette saison. Au RC Lens, le natif de Mont-Saint-Aignan était précédemment coach de la réserve, entre septembre 2017 et février 2020. En 2015-2016, il avait été l'adjoint de Sylvain Ripoll au FC Lorient.