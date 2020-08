OM : Marseille se barricade avant la finale PSG-Bayern

La qualification du PSG en finale de la Ligue des champions a entraîné des accrochages avec les supporters de l’OM dans la cité phocéenne. Pour éviter de nouvelles bagarres entre supporters marseillais et parisiens après la finale PSG-Bayern, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision radicale.

OM : interdiction de porter un maillot PSG à Marseille dimanche

Des bagarres entre les supporters de l’ OM et ceux du PSG avaient été signalées dans la cité phocéenne mardi, après la qualification des Parisiens en finale de la Ligue des champions. Les forces de l’ordre avaient dû calmer les ardeurs des uns et des autres en procédant, entre autres, à une vaste opération de récupération des maillots PSG. Pour éviter de nouveaux accrochages entre les fans de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain dans la ville de Marseille après la finale entre le PSG et le Bayern Munich, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté. Selon Romain Baheux, journaliste du Parisien, il est interdit de porter un maillot PSG à Marseille, dimanche. « Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a signé un arrêté qui interdit « d'arborer les couleurs du PSG » dans le centre-ville de Marseille dimanche. Objectif ? « Prévenir tout trouble à l'ordre public », a en effet posté notre confrère sur son compte Twitter.

Les détails de l’arrêté préfectoral

L’arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône sera publié ce vendredi. Mais on en sait déjà quelques détails. Il sera applicable dans le centre-ville dans les environs du Vieux-Port et en vigueur de dimanche 15 heures à lundi 3 heures du matin.