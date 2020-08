Dijon FCO Mercato : Mickaël Alphonse s'en va à Amiens (Off.)

Mickaël Alphonse vient de disputer sa dernière saison avec le Dijon FCO. Le latéral droit évoluera la saison prochaine en Ligue 2 du côté de l’Amiens SC.

Départ de Mickaël Alphonse du Dijon FCO pour l’Amiens SC

Après Nayef Aguerd, le Dijon FCO vient d’enregister le départ d’un autre défenseur. Mickaël Alphonse n’évoluera pas au DFCO la saison prochaine. Vendredi, l’Amiens SC a annoncé le transfert de l’arrière droit de 31 ans. L’international guadeloupéen (5 sélections) s’est engagé pour deux saisons plus une en option avec l’avant-dernier de la dernière édition de Ligue 1. Le latéral droit arrive en Picardie en tant que joueur libre. Il avait été libéré de sa dernière année par le DFCO. Mickaël Alphonse avait rejoint Dijon en 2018. Il n’a pas réussi à s’imposer en Bourgogne. En deux saisons, il n’a disputé que 36 matches et affiche un but et une passe décisive au compteur. En rejoignant Amiens, le défenseur espère obtenir plus de temps de jeu.

Alphonse futur cadre de l’Amiens SC ?

Avec le départ à la retraite de Christophe Jallet, une place s’est libérée sur le flanc droit de la défense de l’Amiens SC. Cette place devrait revenir à l’ancien du Dijon FCO. Surtout que Luka Elsner se plaignait encore de la jeunesse de son effectif et du manque d’expérience de ses poulains. Mickaël Alphonse est donc appelé à jouer un rôle important sur et en dehors du rectangle vert. Il retrouve d’ailleurs la Ligue 2 où il a joué le plus de matches dans sa carrière professionnelle. Il compte près de 100 rencontres de L2 dans les jambes. Il a joué 91 matches de deuxième division sous les couleurs de Bourg-en-Bresse (33) et du FC Sochaux-Montbéliard (68).