Bordeaux Mercato : Gasset dévoile les grandes orientations

Récemment nommé sur le banc des Girondins de Bordeaux en remplacement de Paulo Sousa, Jean-Louis Gasset a confié à L’Équipe sa façon d’entrevoir le mercato estival des Bordelais.

Jean-Louis Gasset s’attend à des départs

Après un long feuilleton plein de suspens, Paulo Sousa a finalement abandonné le banc des Girondins de Bordeaux en laissant un effectif assez déprimé. Le premier objectif de Jean-Louis Gasset est donc de remonter le moral de ses troupes. Mais le nouvel entraîneur bordelais n’est pas sûr de pouvoir garder le même effectif dans un avenir proche. Dans les colonnes du quotidien sportif, il a révélé que Bordeaux pourrait « vendre encore un ou deux joueurs lors des deux prochains mercatos » avant d’envisager des arrivées.

Le coach girondin indique les profils ciblés

Au chapitre des arrivées, Jean-Louis Gasset veut que le club girondin soit « capable de tout anticiper, en ayant une bonne idée, et pas cher ». Concrètement, il s’agira de viser « le prêt de joueurs pas titulaires indiscutables dans leur club et disposés à venir donner un coup de main sur sept ou huit mois ». Faudrait-il compter Stéphane Ruffier et Yann M'Vila au rang des joueurs espérés par Jean-Louis Gasset cet été ? Le coach de 66 ans estime que la signature de ces 2 joueurs, qu’il avait entraînés sur le banc de l’ASSE, « sera difficile », mais pas impossible. « Il ne faut jamais le dire dans la vie », a prévenu l’ancien adjoint de Laurent Blanc sur le banc du PSG.