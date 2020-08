ASSE : Le budget de Sainté en baisse pour la saison 2020-21

Le budget de l’ASSE lors de la saison dernière était de 100 M €. Un budget historique qui a été mis à mal par la crise sanitaire du Coronavirus. Cette saison, le budget du club ligérien connait une baisse, selon les chiffres de L’Équipe et Sportune.

ASSE : Un budget en baisse et estimé à 95 M€

Après son budget 2019-2020 de 100 M €, une barre jamais atteinte, l’ASSE démarre la saison 2020-2021 avec un budget en baisse. D’après le classement des sources, les Stéphanois ont le 7e budget de Ligue 1, lors de ce nouvel exercice. Légèrement en baisse, il est estimé à 95 M €. Les Verts perdent ainsi une place au classement, en comparaison avec le 6e rang occupé la saison dernière. L’AS Saint-Étienne avait terminé la saison tronquée à la 17e place. Bernard Caïazzo avait pourtant annoncé une possible hausse cette saison. « Le budget progresse saison après saison. [...] Si on arrive à mettre le trading joueurs et le développement commercial comme je le crois au niveau supérieur, nous pouvons nous situer à 105 millions sur 2020-2021. C’est énorme pour l’ASSE », avait annoncé le président des Stéphanois, en juillet 2019. Mais c'était sans compter avec la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé les prévisions des clubs professionnels.

Le PSG toujours largement en tête du classement général

Pour revenir au classement général, il est toujours dominé par le PSG. Le budget prévisionnel du finaliste de la Ligue des champions est évalué à 640 M €, soit une hausse de 60 M € selon les deux médias. L’AS Monaco suit de très loin avec 215 M €, soit 5 M € de moins qu’en 2019-2020. Le LOSC, avec ses 147 M €, soit 27 M € de plus, arrive en 3e position. Le FC Lorient (45 M €), Nime Olympqiue (40 M €) et le Stade Brestois (35 M €) sont les plus petits budgets de la Ligue 1. Il faut cependant souligner que les budgets de l’OL et de l’OM, mais également des Girondins de Bordeaux et de l’OGC Nice, n’ont pas été communiqués par le quotidien sportif et le site spécialisé dans le Sport Business.