LOSC Mercato : Christophe Galtier se prononce sur les recrues

Le LOSC recevra le Stade Rennais FC samedi lors de la 1re journée de Ligue 1. Christophe Galtier a profité de la conférence de presse d’avant-match pour exprimer sa satisfaction par rapport aux recrues estivales de Lille OSC et afficher son optimisme sur la compétitivité de son effectif.

LOSC : Christophe Galtier satisfait du recrutement estival

Deuxième de Ligue 1 à l’issue de la saison 2018-2019, le LOSC a terminé 4e suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020. La priorité pour Lille OSC, c’est donc la reconquête du podium la saison prochaine. Une ambition qui passe par un mercato estival mouvementé pour combler les départs survenus dans l’effectif lillois. Sur ce point, Christophe Galtier est satisfait. Selon l’entraîneur des Dogues, leurs « ​recrues sont de bons joueurs, de très bons joueurs avec des caractéristiques différentes ». Le technicien français s’est également dit « convaincu qu'ils apporteront une plus-value au groupe et à l'équipe ». Christophe Galtier sait toutefois que « la question de l'intégration et de quand ils sont arrivés » reste encore encore une grosse inconnue, « mais c'est comme ça, on est dans une saison où il faudra s'adapter à beaucoup de choses, des départs de dernière minute, des arrivées de dernière minute, un mercato qui va finir en octobre ».

Le coach des Dogues optimiste pour la compétitivité de son effectif

Mais l’ancien stratège stéphanois reste très optimiste pour la suite. L’homme de 53 ans est sûr que quels que soient les joueurs qui seront recrutés ou cédés, Lille OSC aura un effectif compétitif la saison prochaine. « ​L'équipe sera compétitive, j'en suis convaincu », a assuré Christophe Galtier, avant d’argumenter : « Notre Président est ambitieux, nous sommes ambitieux et je pense que nous avons le droit de l'être. Chaque année, nous avons des départs importants, mais aussi de belles arrivées. »