PSG LdC : Bayern, Kingsley Coman menace Mbappé et les Parisiens

Kingsley Coman a envoyé un message clair au PSG, avant la finale de la Ligue des champions qui oppose Paris et Munich, ce dimanche. Il a également évoqué un plan anti-Kylian Mbappé.

PSG - Bayern : Coman, « On est déterminés à gagner cette finale »

En conférence de presse pour évoquer la finale PSG - Bayern Munich, Kingsley Coman n'a pas caché sa crainte de Kylian Mbappé. Il a d’ailleurs prévu de briefer ses coéquipiers sur le meilleur buteur du club de la capitale, qui est aussi son partenaire en sélection de France. « Kylian est un joueur offensif qui crée beaucoup de choses. Je vais essayer de donner les conseils à mes coéquipiers », a déclaré Kingsley Coman, dans des propos rapportés par L’Équipe. La stratégie consiste, selon l’ailier du Bayern de Munich, « à essayer d’arrêter » le N° 7 du Paris Saint-Germain. « C’est l’homme en grande forme de Paris. Il faudra essayer de le mettre sous pression, faire en sorte qu’il touche le moins de ballons possible », a indiqué le Français de 24 ans. De façon plus générale, Kingsley Coman estime que le Bayern Munich a les moyens de remporter cette finale aux dépens du PSG. « On sait que tout ce qui compte, c’est la finale. On est déterminés à gagner cette compétition », a-t-il rassuré. Toutefois, il ne regarde pas les Parisiens de haut. Bien au contraire, il se méfie d’eux. « Ils sont dangereux devant et ont aussi une bonne défense, la meilleure de cette Ligue des champions. On sait que ce sera dur… », a souligné le N° 29 du club bavarois. Après avoir éliminé avec panache le FC Barcelone (8-2) et sorti l’OL (3-0), le club munichois rêve de son 6e trophée de Ligue des champions. Kingsley Coman imagine déjà « une vraie célébration », différente de celle de la qualification pour la finale, aux dépens de Lyon.

Kingsley Coman pour sa deuxième finale de C1

Kingsley Coman est né à Paris et a fait sa formation au PSG entre 2004 et 2013. Après la saison 2013-2014 en Ligue 1, il a été transféré à la Juventus. Prêté au club allemand en août 2015, il a été recruté finalement, à l’issue de son prêt qui a duré deux saisons (2015-2017). Pour rappel, le Tricolore a déjà joué une finale de Ligue des champions. C'était avec la Juve en 2015 et une défaite (1-3) face au FC Barcelone.