PSG : Business, le Paris SG écrase encore Lyon et Marseille

L’Observatoire du sport business vient de livrer une étude sur la valeur des clubs de Ligue 1. Sans surprise, le PSG arrive en tête de ce classement. Mais l’écart est criant entre le club de la capitale et ses principaux rivaux du championnat.

Le PSG loin devant l’OL et l’OM

Autant sur le plan sportif que financier, le PSG écrase tout en France. Le Paris Saint-Germain vient encore de tout rafler sur le plan national et se situe à 90 minutes de remporter la Ligue des champions. Outre cet aspect sportif, le club de la capitale pèse aussi financièrement. C’est ce que vient de révéler l’étude « Football Club Value » publiée vendredi par l’Observatoire du sport business. Selon ce rapport, le PSG vaut aujourd’hui 1,8 milliards d’euros, soit trois fois plus que l’OL, son premier poursuivant. La valeur de l’Olympique lyonnais est estimée à 525 millions d’euros, soit le double de celle de son rival marseillais. Troisième de ce classement, l’Olympique de Marseille pèse 232 millions.

Un sacre européen pour passer la barre des 2 M€

Pour établir ce classement, l’Observatoire explique avoir créé un « indice France ». Celui-ci repose sur des données homogènes et officielles 2019 (UEFA, DNCG, LFP et IQUII) et prend en compte « l’importance des droits TV, le potentiel public, le rayonnement de la marque, la valeur de l’effectif, les actifs évalués ou encore l’effet d’une promotion et d’une relégation ». L’Observatoire a également pris en considération les résultats de chaque club dans les compétitions nationales et européennes sur les cinq dernières années. Ceci pour limiter les grandes variantes résultant d’une saison réussie ou manquée (comme la dernière arrêtée à la 28e journée). Habitué à dominer les compétitions domestiques, le PSG arrive encore sans forcer en tête. Selon l’étude, une victoire parisienne en finale de la Ligue des champions devrait faire grimper la valeur du club à 2 milliards d’euros. Un joli coup double en vue pour Nasser Al-Khelaïfi.