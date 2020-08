LOSC - Stade Rennais : 50 000 fans au stade Pierre-Mauroy ?

Le LOSC recevra le Stade Rennais FC samedi soir lors de la première journée de Ligue 1 saison 2020-2021. Lille OSC a trouvé un moyen ingénieux pour contourner la jauge maximale de 5 000 spectateurs autorisés.

LOSC : les supporters invités à faire autant de bruit qu’à 50 000

La Ligue 1 reprendra ses droits ce week-end alors que la covid 19 n’est pas encore éradiquée, loin de là. Pour éviter une plus grande propagation du virus, plusieurs mesures de protection ont été prises pour le retour des supporters dans les stades (respect de la distanciation physique, jauge maximale de 5 000 spectateurs…) Le LOSC ne semble apparemment pas apprécier cette limitation. Alors, Lille OSC a trouvé un moyen génial de contourner cette jauge. Il s’agira pour le club nordiste de distribuer des drapeaux dans le stade. Le LOSC a également recommandé à ses fans de se rendre au stade avec des maillots du club à poser sur les sièges voisins afin de donner l’impression qu’il y a plus de 5 000 supporters dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Enfin, dans un appel lancé via son site officiel, le LOSC a tout simplement demandé à ses supporters qui seront présents de « faire à 5 000 autant de bruit qu’à 50 000 ! »

L’appel de Christophe Galtier

Christophe Galtier s’est associé à l’initiative de son club en lançant un message personnel. « À tous les supporters qui ne pourront pas être là demain. Petit message de soutien, vous nous manquez. Ceux qui seront présents, faites du bruit, criez ! Parce que l’équipe a toujours besoin de ses fidèles supporters. Bon match à vous », a posté l’entraîneur lillois.