PSG Mercato : Thiago Silva balancé sur les tablettes Chelsea

Capitaine du PSG, Thiago Silva se prépare pour disputer la finale de la Ligue des champions, dimanche (21h). En marge de ce rendez-vous historique pour le club de Paris, le défenseur anime l’actualité du mercato. En plus de la Fiorentina, le Brésilien intéresserait Chelsea.

PSG : Thiago Silva annoncé en négociations avec Chelsea

Juste après la finale du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions, dimanche soir, Thiago Silva sera libre de tout engagement. En fin de contrat depuis le 30 juin, il ne sera pas conservé par le club de la capitale. Grâce à son statut de joueur libre, l’arrière central de 36 ans est très courtisé. Plusieurs clubs dont son ancien club, l’AC Milan, sont excités à l’idée de le recruter sans payer d’indemnité de transfert. Alors que le Corriere dello Sport révèle que Thiago Silva va s’engager avec la Fiorentina, les médias britanniques évoquent l’intérêt de Chelsea. D’après The Athletic ou encore The Guardian, les Blues ont inscrit le nom du Brésilien sur leur calepin. À la recherche de défenseurs de haut niveau pour reconstruire sa défense qui a concédé 54 buts la saison dernière, le club londonien serait entré en contact avec les représentants de Thiago Silva. Les sources évoquent même des négociations entre le clan du capitaine du PSG et la direction des Blues.

Thiago Silva couronné avant son départ ?

Thiago Silva a débarqué au PSG en juillet 2012, en provenance de l'AC Milan. Il faisait partie des premières recrues du club sous l'ère des Qataris. L'ancien joueur de Fluminense est donc en train de boucler sa huitième saison consécutive avec les Rouge et Bleu. Et l’aventure du natif de Rio de Janeiro avec le club parisien pourrait être couronnée par le trophée aux grandes oreilles de la Ligue des champions.