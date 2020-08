OM : Braquage à main armée au domicile de Bouna Sarr

Le joueur de l’OM, Bouna Sarr, a reçu la visite de braqueurs armés à son domicile ce vendredi 21 août. La joueur polyvalent de l’Olympique de Marseille et sa compagne n’ont pas été brutalisés. Mais les braqueurs sont repartis avec un butin considérable.

Bouna Sarr braqué à son domicile

L’insécurité a frappé une fois de plus à Marseille. Cette fois, c’est Bouna Sarr qui en a été la victime. Selon les confidences d’une source policière à l’AFP, le joueur de l’OM « partait à l'entraînement quand quatre individus, dont deux étaient armés, sont entrés chez lui ». Le latéral droit (ou milieu offensif) de l’Olympique de Marseille et sa compagne n’ont subi aucune violence physique, mais ont été tenus en respect « sous la menace d'une arme » pendant que les cambrioleurs les dépouillaient de certains de leurs biens. Ces individus, très peu recommandables et cagoulés, sont ainsi repartis avec plusieurs objets de valeur et de l’argent, selon la police, qui n’a toutefois pas souhaité divulguer la valeur chiffrée du butin emporté.

Le Marseillais décide de porter plainte

Bouna Sarr souhaite que ces braqueurs soient arrêtés et mis hors d’état de nuire. Alors, l’ancien Messin a décidé de porter plainte. « Les auditions sont en cours, ainsi que les constatations, et M. Sarr va déposer plainte », annonce la source. D’ailleurs, la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille a déjà été saisie pour mener l’enquête.