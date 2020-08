Bordeaux : Révélations de Gasset sur son passage à l’ASSE.

Jean-Louis Gasset a été entraîneur de l’ASSE entre décembre 2017 et mai 2019. Nommé à Bordeaux, il y a une dizaine de jours, il est revenu sur son passage remarqué au sein du club ligérien.

Gasset évoque les joueurs-cadres attirés à l'ASSE

Une saison après son départ de l’ASSE, Jean-Louis Gasset a rebondi à la tête de l’encadrement technique de Bordeaux. Il a été nommé le 10 août dernier, en remplacement de Paulo Sousa, limogé. Avant le coup d'envoi de la Ligue 1, le technicien de 66 ans est revenu sur ses souvenirs marquants à l’AS Saint-Étienne. Il a avoué qu’il avait confiance en les joueurs qu’il a fait venir en renfort : Mathieu Debuchy (janvier 2018), Yann M’Vila (janvier 2018), Wahbi Khazri (juillet 2018) et Rémy Cabella (août 2018). « Je pensais que ces joueurs-là pouvaient nous amener ce qui manquait et redonner confiance aux anciens », a rappelé Jean-Louis Gasset, dans L'Équipe. « J'ai passé dix-huit mois extraordinaires, à l’ASSE. J'ai vu un Chaudron, plusieurs fois en folie, et des Stéphanois heureux. On a atteint l'objectif en les ramenant en Europe », a-t-il fait remarquer, ensuite.

Passage remarqué du coach de 66 ans à l'AS Saint-Étienne

Pour rappel, le nouveau coach des Girondins avait repris l'équipe stéphanoise en mains, à la 16e place de Ligue 1, à la mi-saison 2017-2018. Et à la fin de l’exercice, il avait réussi, avec son adjoint Ghislain Printant, à hisser les Verts à la 7e place, au bout d’une remontée spectaculaire. La saison suivante (2018-2019), l’ASSE avait fini au pied du podium (4e), synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Un bilan positif (31 victoires, 14 matchs nuls et 18 défaites), dont se félicite Jean-Louis Gasset. « J’ai fait au mieux dans la conjoncture. On a fait tout ce que l'on a dit. Alors, tout ce qui se dit... », a-t-il souligné, tout en rappelant qu’il a « aussi fait débuter » de jeunes joueurs, notamment « William Saliba, Wesley Fofana et Charles Abi », lors de la saison et demie passée dans le Forez.