LOSC - Mercato : Alfredo Morelos, nouvelle sortie de Lopez

Lille OSC réalise un mercato estival mouvementé. Malgré l’arrivée de Jonathan David, Gerard Lopez, président du LOSC, se réserve toujours la possibilité de signer Alfredo Morelos, buteur des Glasgow Rangers.

Le LOSC toujours à l’affût pour Alfredo Morelos

Alfredo Morelos souhaite quitter les Glasgow Rangers. Une information que le LOSC ne s’est pas fait répéter deux fois. Alors, les recruteurs de Lille OSC s’étaient lancés aux trousses de l’attaquant colombien et avaient même transmis une offre à l'écurie écossaise. « Nous allons attendre quelques semaines pour relancer cette piste ou non. Pour l’instant, nous avons appuyé sur le bouton pause. C’est évidemment un bon joueur, nous avons fait une offre pour lui », a expliqué Gerard Lopez pour Talksport. Mais les Lillois ont marqué une pause sur la piste menant à Alfredo Morelos parce qu’ils voulaient d’abord signer leur cible offensive prioritaire, à savoir Jonathan David. « Mais nous avions une cible principale qui était Jonathan David, que nous avons eu », a indiqué le président des Dogues. Le Canadien signé, le LOSC n’exclut pas de se lancer à nouveau aux trousses d’Alfredo Morelos. « Nous allons donc attendre de voir où nous en sommes, puis on prendra une décision finale pour savoir si nous avons besoin de quelqu’un d’autre avant la fin du mercato », a révélé Gerard Lopez.

Le Colombien, un bon coup pour les Lillois ?

Pour combler les départs de Loïc Rémy et de Victor Osimhen, Lille OSC a signé Burak Yilmaz et Jonathan David pour renforcer son secteur offensif. Alors, on pourrait penser qu’une signature d’Alfredo Morelos serait de trop. Mais les stats du Colombien sont vraiment impressionnantes (79 buts en 142 matchs avec les Glasgow Rangers). De plus, âgé de 24 ans, le joueur dispose d'une bonne marge évolutive et pourrait apporter une importante plus-value à la revente. Pour céder le Colombien, les Glasgow Rangers réclameraient 20 millions d’euros…