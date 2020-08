RC Lens : Franck Haise évalue le mercato du Racing Club.

Franck Haise, l’entraîneur principal du RC Lens, s’est prononcé sur le mercato du club promu en Ligue 1. Il ne ferme pas la porte du Racing Club, après 9 joueurs recrutés.

RC Lens : Franck Haise satisfait du recrutement, mais...

Le RC Lens s’est renforcé en recrutant 9 joueurs pour l’instant. Pour être plus précis, l’équipe de Franck Haise a enregistré l’arrivée de 8 nouveaux joueurs et a levé l’option d’achat qui accompagnait le prêt de Corentin Jean. De retour dans l’élite, le Racing Club jouera son match de la première journée de Ligue 1, ce dimanche, face à l’OGC Nice, à huis clos. Avant cette opposition, l’entraîneur des Sang et Or estime que son équipe est au complet. « Pour le recrutement, on a fait celui que l’on voulait faire. Sinon, je suis content d’avoir cet effectif avec les profils que l’on voulait, avant la première journée de championnat », a-t-il déclaré, en conférence de presse. Franck Haise a même insisté sur la qualité des joueurs mis à sa disposition par les responsables du RC Lens : « Je suis satisfait de ce recrutement ». Malgré toutes ces assurances, il ne ferme pas la porte à l’arrivée de nouveaux joueurs, d’ici la clôture du marché, le 5 octobre 2020. « Dans le football, on ne peut jamais fermer la porte, que ce soit au niveau des arrivées comme des départs. Il peut se passer beaucoup de choses dans le sens des départs, donc on reste attentif », a fait savoir Franck Haise.

Qui sont les 9 recrues du Racing Club ?

Pour revenir aux recrues du RC Lens de l’été, ce sont : Wuilker Farinez (gardien de but), Loïc Badé (défenseur central), Facundo Medina (arrière gauche), Jonathan Clauss (arrière ou milieu de terrain), Gaël Kakuta (ailier), Ignatius Ganago (attaquant), Issiaga Sylla (arrière gauche), Seko Fofana (milieu de terrain), en plus de Corentin Jean (ailier droit ou avant-centre).