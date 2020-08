PSG : LdC, les confidences d'Angel Di Maria avant la finale

Comme il y a six ans avec le Real Madrid, Angel Di Maria va tenter de remporter la Ligue des champions à Lisbonne. À la veille de la finale de la C1 contre le Bayern, l’attaquant argentin s’est exprimé sur les chances du Paris Saint-Germain.

Pour Angel Di Maria, Paris « mérite » le trophée

Pour ses 50 ans, le PSG a l’occasion de s’offrir son plus beau cadeau d’anniversaire. Dimanche, le Paris Saint-Germain peut soulever la première Ligue des champions de son histoire. Pour y parvenir, le club de la capitale devra renverser le Bayern Munich. Pour ce choc, le PSG peut compter sur l’un de ses hommes en forme. De retour de suspension en demi-finale, Angel Di Maria s’est montré décisif sur tous les buts parisiens contre le RB Leipzig. L’Argentin a terminé la rencontre avec un but et deux passes décisives (score finale 3-0). Interrogé par le site de l’UEFA, l’attaquant de 32 ans estime que le PSG « mérite de gagner la Ligue des champions ».

Lisbonne, aux bons souvenirs d’El Fideo

Pour Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain dispose d’un effectif de qualité pour s’offrir sa première étoile continentale. À côté des qualités de ses coéquipiers, un sacre à Lisbonne serait également symbolique pour El Fideo. L’Argentin a évolué pendant trois saisons (2007-2010) au Benfica Lisbonne, propriétaire de l’Estadio da Luz où va se jouer la finale de la Ligue des champions. Outre cela, le natif de Rosario a soulevé sa seule Coupe d’Europe dans la même enceinte en 2014 avec le Real Madrid. De quoi avoir des frissons. « Gagner un premier titre [avec le PSG] ici serait inoubliable pour moi personnellement, car c’est mon objectif depuis mon arrivée ici », a expliqué le numéro 11 parisien.