Rachat de l’OM : Frank McCourt sommé de dire son dernier mot

Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l’OM, est devenu silencieux. Un silence qui n’a rien de rassurant pour René Malleville qui aimerait que le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, prenne publiquement la parole pour dire son dernier mot sur cette affaire.

Rachat de l’OM : silence radio d’Ajroudi et de Frank McCourt

Après une première approche très médiatique, Mohamed Ayachi Ajroudi et son clan ont décidé de procéder beaucoup plus discrètement dans leur désir de racheter l’OM. L’homme d’affaires franco-tunisien ne fait plus de sortie dans les médias. D’ailleurs, Stéphane Cohen, co-fondateur de la banque Wingate, chargée de négocier l’affaire, avait récemment déclaré que les discussions se feraient désormais plus discrètement. Alors, Mohamed Ayachi Ajroudi et Frank McCourt sont-ils en négociations à l’abri des oreilles et des regards indiscrets ? C’est le silence radio dans les deux camps. Un silence que René Malleville trouve inquiétant.

Le propriétaire marseillais invité à parler publiquement

René Malleville se souvient que, pendant un temps, les deux parties passaient leur temps à se répandre dans les médias. « Ils nous gonflaient tous les jours pendant un moment avec leurs déclarations », a rappelé l’emblématique supporter olympien sur Radio Star. Mais, depuis ces derniers jours, c’est le silence radio et René Malleville ne sait plus où en est le dossier. « Là… on ne sait pas où en sont ces putains de négociations, s’est emporté le fan olympien sur Radio Star. Est-ce qu'elles continuent ou l'OM n'est pas à vendre ? Il n'y a plus de communication », s’est-il inquiété. René Malleville, selon qui « les supporters doivent savoir où en est le club », souhaite donc que « McCourt monte au créneau en disant qu'il n'y a pas de vente » et que « c'est fini ». Ainsi, les supporters seront rassurés.