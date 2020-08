Guingamp Mercato : départ du Stade de Reims, Romao s'explique

À encore un an de la fin de son contrat avec le Stade de Reims, Alaixys Romao a décidé de quitter le club. Aujourd’hui sociétaire de l’EA Guingamp, le milieu togolais est revenu sur son départ du club champenois.

Les dessous du départ d’Alaixys Romao du Stade de Reims

Arrivé au Stade de Reims il y a deux ans, Alaixys Romao n’est pas allé au bout de son engagement avec le club champenois. À un an de la fin de son contrat, le milieu défensif de 36 ans a trouvé un accord pour quitter Reims. Dans un entretien à L’Équipe, il s’est exprimé sur son départ du club dont il était le capitaine. Avec son âge avancé, il était conscient qu’il devait voir son temps de jeu diminuer. « Je savais que le coach avait d’autres idées en tête dans l’organisation tactique. Je l’ai entendu et compris (…) Je pensais pouvoir rester c’est vrai, mais je n’allais pas trop jouer. Autant je peux parfois être rancunier, mais là pas du tout », a confié le milieu de terrain. C’est donc en tant que joueur libre que le Togolais (57 sélections) vient de s’engager avec l’EA Guingamp.

La raison de sa signature à Guingamp

Si jusqu’ici la durée de son contrat avec l’EAG restait inconnue, Alaixys Romao révèle avoir signé pour un an. L’ancien marseillais sait qu’il disposera d’un meilleur temps de jeu avec le pensionnaire de Ligue 2. Il indique notamment avoir la confiance de Sylvain Didot, son nouvel entraîneur. « C’est le premier à me dire qu’il me voulait absolument. Que je rentrais totalement dans son projet de jeu et celui du club ! J’ai la certitude d’avoir du temps de jeu », a-t-il expliqué. Bien qu’engagé pour seulement une saison, le Togolais ne se « fixe pas de limites ». Il ajoute : « Moi, je me vois bien continuer à jouer encore un bon moment ».