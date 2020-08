SCO Angers : L1, trois grosses absences contre le Dijon FCO

Le SCO Angers va démarrer sa saison en championnat samedi sur la pelouse du Dijon FCO. Pour cette rencontre, Stéphane Moulin sera privé de Rayan Aït Nouri, Stéphane Bahoken et Vincent Manceau.

Reprise compliquée pour le SCO Angers

Le SCO Angers va signer son retour en Ligue 1 samedi contre le Dijon FCO. C’est avec un groupe amoindri que Stéphane Moulin va se déplacer en Bourgogne. Le coach du SCO devra disputer cette première rencontre du championnat sans trois cadres. Rayan Aït Nouri sera notamment absent. En effet, le jeune latéral a été testé positif à la Covid-19 et ne pourra donc prendre part à la compétition avant deux semaines au minimum. Comme lui, Stéphane Bahoken va aussi manquer ce premier rendez-vous de la saison. Victime d’une lésion musculaire, l’avant-centre camerounais n’est pas encore apte à disputer une rencontre. Opéré d’une pubalgie en juin, Vincent Manceau est, quant à lui, encore en phase de reprise.

Dijon pas épargné

Comme le SCO Angers, le Dijon FCO enregistre également pas mal de forfaits. Le dernier en date est celui de Fouad Chafik. Dans un communiqué, le club bourguignon a annoncé vendredi que son latéral droit était malade et indisponible pour cette rencontre. Cinq autres absences sont à déplorer dans le groupe de Stéphane Jobard. Trois Dijonnais sont touchés aux adducteurs. Il s’agit du capitaine Julio Tavares (blessé lors du dernier match amical), Mama Baldé et Wilitty Younoussa. Senou Coulibaly (quadriceps) et Yassine Benzia (bras) sont les autres joueurs indisponibles contre le SCO.