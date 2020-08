Tottenham : Ldc - Mourinho flingue l’enthousiasme du PSG

Le PSG va jouer la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich dimanche. José Mourinho a tenté de casser l’ambiance festive des fans parisiens avant ce match, en taxant le projet de leur équipe d’échec. Pour le portugais, le Paris Saint-Germain aurait dû atteindre ce niveau européen depuis bien longtemps.

José Mourinho tue la joie des fans du PSG

Le Paris Saint-Germain est entré dans sa période de bénédiction après son rachat en 2011 par QSI. Les dirigeants qataris du fonds d’investissement ont engagé beaucoup d’argent dans le repositionnement du PSG sur le plan européen. Les fonds investis sont si importants que le club de la capitale est entré dans le top 5 des meilleurs clubs européens. Pour José Mourinho, le projet parisien est quand même un échec. Selon lui, l’équipe francilienne aurait dû remporter la Ligue des champions depuis au moins deux saisons. Le portugais justifie son propos par la qualité des joueurs qui forment l'équipe du Paris SG.

Le projet du Paris Saint-Germain, un échec, selon le portugais

« Je pense que c'est un échec qu'ils ne l'aient pas gagnée lors des deux saisons précédentes, car depuis cinq ou six ans, l'investissement est fou, la liste des meilleurs joueurs qui s'y trouvent est incroyable », a confié le coach de Tottenham dans une interview conjointe Goal et DAZN. José Mourinho a été une cible des dirigeants du PSG dans le passé. Avant et après l’époque Laurent Blanc, le technicien portugais a fortement intéressé les dirigeants parisiens à qui il n’a jamais accordé sa signature. Ces derniers devraient apprécier le jugement qu’il porte sur leur projet.