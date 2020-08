Vente de l’OM : l’Arabie Saoudite enfin à visage découvert ?

La vente de l’OM est loin d’être un sujet rangé aux oubliettes. Riyad se lancerait aux trousses de l’Olympique de Marseille après l’échec de Mohamed Ayachi Ajroudi dans le processus de rachat de ce club. L’Arabie Saoudite, à travers le fonds public d’investissement saoudien (PIF), aurait commencé à travailler sur la reprise du club phocéen.

Vente de l’OM, l'Arabie Saoudite à visage découvert ?

L’Arabie Saoudite, à travers son fonds public d'investissement (PIF), s’était lancée dans la bataille pour racheter Newcastle United, finalement sans succès. La Premier League n’aurait pas été emballée par ce projet et aurait travaillé à son échec. Mais, selon le journaliste Ben Jacobs du Guardian, la France, solution de repli de Riyad, devrait prochainement faire l’actualité avec l’intention de l’Arabie Saoudite de mettre la main sur un grand club dans l'Hexagone. Ce pays du Proche-orient, à travers l'OM, voudrait embellir son image, comme l’a si bien fait son rival régional, le Qatar, avec le PSG.

Après Mohamed Ayachi Ajroudi, McCourt face à PIF ?

Le journaliste anglais a affirmé que le fonds public d’investissement saoudien « pourrait investir dans un autre club, en France ». D’après lui, des « sources continuent de dire que la réaction de la PL à l'échec de la prise de contrôle est fallacieuse et que le piratage n'était pas une pierre d'achoppement. Mais cela ne sera pas dit publiquement et ils pourraient désormais faire de la France leur priorité absolue pour acheter un club. Ils ont été liés à Marseille. » On connaissait Mohamed Ayachi Ajroudi comme candidat au rachat de l’OM. Le PIF, presque plus officiel dans la représentation de Riyad dans le monde des affaires, comparé à Ajroudi, pourrait bientôt investir l’actualité du club phocéen dans les prochaines semaines. Frank McCourt pourrait difficilement résister puisque le fond public d’investissement saoudien devrait prendre en compte les erreurs commises dans la façon de procéder de l’ancien bras-droit de Mourad Boudjellal.