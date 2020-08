ASSE Mercato: M’Vila et Ruffier, pas impossible selon Gasset

Le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, pourrait bien recruter Yann M’Vila et Stéphane Ruffier à l'ASSE. S’il dit que ces deux dossiers peuvent faire l’objet de négociations difficiles, il a tout de même pris le soin d’écarter l’impossibilité de les conclure favorablement.

Gasset pour sauver les soldats M’Vila et Ruffier ?

L’entraîneur Claude Puel ne veut plus de certains joueurs dans l’effectif de l’ASSE. Ses relations tendues avec Stéphane Ruffier sont connues de tous. Avec le déclassement de ce dernier de la première à la troisième place dans la hiérarchie des portiers stéphanois, tout est dit, il ne veut pas de sa présence dans son effectif pour cette saison. Sauf que le gardien stéphanois, un des plus gros salaires du club, s’accroche à son contrat. Il ne devrait quitter Saint-Étienne qu’en cas de mieux ailleurs, autant sur le plan du temps de jeu que sur celui du traitement salarial. Stéphane Ruffier n’est pas le seul joueur indésirable à l’AS Saint-Étienne : Yann M’Vila et plusieurs autres éléments considérés comme les cadres du club ont été laissés à la maison au moment d’aller en stage de début d’année. Généralement, un tel signal est un message de l’entraîneur invitant les concernés à trouver un autre club.

Le mercato de l' ASSE sauvé par Jean-Louis Gasset ?

Ces deux joueurs, Yann M’Vila et Stéphane Ruffier ont été les socles du jeu de Jean-Louis Gasset lorsqu’il officiait à l’ASSE. L’idée de les attirer aux Girondins de Bordeaux où il officie désormais pourrait être mise en pratique. Interrogé par L’Équipe, coach Gasset n’a pas écarté l’idée. Il a tout juste estimé qu’elle serait difficile à réaliser. « Ce sera difficile. Très. », a confié le coach bordelais avant de confirmer : « Mais pas impossible ? « Il ne faut jamais le dire dans la vie ». Yann M’Vila et Stéphane Ruffier pourraient donc trouver un nouveau club si leur ancien entraîneur ouvre le dossier à Bordeaux. Une telle initiative pourrait dans le même temps sauver le mercato de Claude Puel. Le coach de l’ASSE attend des départs de certains joueurs avant de recruter un ou deux nouveaux éléments.