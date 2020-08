Stade Rennais FC Mercato : Slimani, accord avec Leicester

Le Stade Rennais FC serait désormais quasi assuré de signer Islam Slimani, retourné à Leicester City après un prêt concluant à l'AS Monaco la saison dernière. Un accord verbal aurait été trouvé entre le SRFC et les Foxes.

Signature imminente pour Islam Slimani

Le Stade Rennais FC nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine, où il sera présent sur trois fronts, à savoir la Ligue 1, la coupe de France et la Ligue des champions. Pour accroître ses chances de briller dans toutes ces compétitions, le SRFC souhaite recruter de nouveaux joueurs. À ce effet, les recruteurs bretons viseraient Islam Slimani pour renforcer le secteur offensif. Selon Foot Mercato, le SRFC « est proche d’un accord avec Leicester ». Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour un transfert qui serait estimé à près de 8 millions d’euros. Le site assure même qu’ « un accord verbal a même été trouvé » entre le Stade Rennais FC et « Leicester, qui ne compte plus du tout sur son attaquant… [et qui] est plus que jamais ouvert à l’idée de voir Slimani quitter définitivement le club ».

L’Algérien, un bon coup pour le Stade Rennais FC ?

Prêté l’été dernier à l’AS Monaco, Islam Slimani a réalisé une bonne saison, en marquant 9 buts et en délivrant 8 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. International algérien, le buteur de 32 ans compte 69 sélections pour 30 buts avec les Fennecs. Des stats qui portent à croire que l’ancien attaquant du Sporting Portugal serait un renfort de poids pour le Stade Rennais FC.