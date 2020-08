PSG Mercato : Bayern, le nom de Pavard coché par Leonardo

Alors que le PSG affronte le Bayern Munich, en finale de la Ligue des champions, dimanche (21h), à Lisbonne, Leonardo s’intéresse de près à Benjamin Pavard.

PSG : Benjamin Pavard plaît à Leonardo

Benjamin Pavard sera opposé au PSG, ce dimanche soir, avec l’équipe du Bayern Munich. Avant cette finale historique pour le Paris Saint-Germain, qui n’a jamais remporté la Ligue des champions, Leonardo a les yeux rivés sur le défenseur français. Selon les révélation de L’Équipe, le profil du défenseur du club bavarois plaît sérieusement au directeur sportif de l’équipe parisienne. Ses performances cette saison en Bundesliga ont achevé de convaincre le dirigeant du PSG sur son idée de recruter l’ancien joueur du LOSC. Pour rappel, Benjamin Pavard a été le joueur de champ le plus utilisé par Hans-Dieter Flick. Il a pris part à 47 matchs toutes compétitions confondues, soit 32 en championnat, pour 31 titularisations. D’après le quotidien sportif, Leonardo « ne cache pas, en privé, apprécier le profil » de l’arrière latéral droit. Outre son pédigrée et de ses performances, Benjamin Pavard rentre bien dans la nouvelle politique de francisation souhaitée par les propriétaires qataris, à en croire la source. Cette dernière précise cependant que le nom du joueur est certes coché par le directeur sportif du Paris SG, mais qu' « aucune démarche concrète » n'a encore été menée pour l’instant.

Benjamin Pavard vaut 45 M€ au moins

Débaucher le joueur de 24 ans ne sera pas un jeu d'enfants pour Leonardo, car ce dernier est inscrit dans le projet du Bayern Munich, où il est adulé par la direction et le staff technique. Il y a également le coût de Benjamin Pavard, qui pourrait être un gros obstacle pour le PSG. Sa valeur est certes estimée à 45 M €, mais Les Rouges pourraient bien en demander plus, s’ils souhaitent vraiment le transférer. Rappelons que les Munichois avaient versé 35 M € à Stuttgart pour acquérir le champion du monde 2018, en juillet 2019. Il avait également décaissé 80 M € pour s’attacher les services de Lucas Hernandez (champion du monde tricolore aussi), transféré de l’Atlético Madrid à l’été 2019 également. Comme quoi, le Bayern Munich a bien les moyens de conserver ses joueurs désirés et par conséquent de refouler le PSG.