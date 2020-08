FC Barcelone : Luis Suarez prêt à devenir remplaçant pour rester

Le FC Barcelone ne va vraisemblablement jamais se remettre de sa déculottée face au Bayern Munich (2-8). Celle-ci pourrait emporter Luis Suarez et certains cadres de l’équipe espagnole, annoncés sur le départ cet été. Pour Luis Suarez, ces informations qui filtrent dans la presse sont un ensemble de messages de la direction du club qui cherche à l’évincer. El Pistelero s’est montré très agacé par les manœuvres dirigées contre lui et qui tendent à le désigner comme l'un des principaux responsables de la lourde défaite face au Bayern Munich ou pour la mauvaise saison du club. Désireux de rester au club, l’Uruguayen s’est montré prêt à accepter un second rôle dans ce club.

Luis Suarez demande de la sincérité aux dirigeants du FC Barcelone

« J’entends parler de certains noms donnés par le président [Josep Maria Bartomeu Floreta], de changements qu'il pourrait y avoir au club, mais moi, personne ne n’est venu me dire qu'on ne comptait pas sur moi. Si le club venait à souhaiter mon départ, ça serait bien que le responsable m'en parle personnellement. Il est préférable de procéder de la sorte que de faire filtrer dans la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club, mais mon objectif est de rester. Cependant, s’ils estiment au club que je ne suis pas indispensable, je n'aurais aucun problème à parler avec ceux qui décident », a fait savoir Luis Suarez dans des propos rapportés par le journal El Pais.

L’attaquant uruguayen de 33 ans n’est cependant pas demandeur d’un départ. Il aimerait rester au club et l’a fait savoir. Luis Suarez s’est même dit prêt à accepter un rôle de doublure si cela peut aider l’équipe. « […] si le coach estime que je dois commencer sur le banc, je n'ai pas de problème avec, si je peux aider l'équipe dans ce rôle. Je peux encore apporter beaucoup à ce club », a-t-il plaidé, visiblement désireux de rester au FC Barcelone. L’ancien attaquant de Liverpool ne veut à ce point pas quitter le club qu’il a pris un exemple illustrant le rôle qu’il pourrait jouer au sein de club. Il a cité les cas du Madrilène Toni Kroos, cloué au pilori à l’élimination du Real Madrid de la Ligue des champions par l’Ajax Amsterdam.

Les cas Toni Kroos, Modric et Ramos en exemple

« […] on disait que Kroos était fini, ils voulaient que Modric prenne sa retraite, que Ramos était un désastre, plus aucun joueur de chez eux n'était bon », s’est souvenu Luis Suarez avant d’ajouter : « Et l'année suivante, tout a été pour le mieux [Le Réal Madrid avait remporté le titre cette saison-là, ndlr] et maintenant c'est des légendes. On sait que dans la défaite, on a tendance à tirer sur tout et tout le monde. Je pense qu'il manque un peu de cohérence, de patience, et surtout de mémoire ».

Cette sortie de l’Uruguayen est provoquée par les rumeurs de son départ qui se multiplient dans les médias espagnols. Depuis la défaite en Ligue des champions, il est dit que le FC Barcelone veut procéder à un vaste changement. De la direction, qui a déjà perdu Éric Abidal, au staff technique, qui n’est plus dirigé par Quique Setien, beaucoup de choses changent et le mouvement devrait se poursuivre jusque dans les rangs des joueurs.