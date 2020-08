Inter Mercato : Conte menace de partir, Zhang lui répond

Après la défaite de l’Inter Milan face au FC Séville (2-3) vendredi en finale de la Ligue Europa, Antonio Conte a déclaré qu’il pourrait quitter le banc milanais cet été. Steven Zhang, président des Nerazzurri, a immédiatement réagi aux propos de son entraîneur.

Antonio Conte chaud pour quitter l’Inter Milan cet été ?

Dans une récente interview, Antonio Conte avait déclaré que l’effort des joueurs et son travail n’avaient pas été reconnus à leur juste valeur par les dirigeants intéristes, avant de regretter : « Nous avons tous reçu très peu de protection de la part du club, absolument aucune. » Des propos qui laissaient entrevoir le début d’un divorce entre l’ancien entraîneur de Chelsea et les responsables de l’Inter Milan. Après la défaite du club de Serie A face au FC Séville (2-3) en finale de la Ligue Europa, Antonio Conte est revenu à la charge concernant son avenir. Dans des propos rapportés par Sky Sport Italia, le coach de 51 ans a annoncé qu’il rencontrerait ses dirigeants la semaine prochaine pour décider de son avenir, mais qu’il n’était pas « ​sûr d'être le manager de l'Inter la saison prochaine… »

Réponse immédiate du président des Nerazzurri

Steven Zhang a immédiatement répondu à son entraîneur. Le président de l'Inter Milan n’a pas souhaité envenimer la situation. Le boss des Intéristes a, au contraire, préféré jouer balle à terre en déclarant qu’Antonio Conte et son staff, « ainsi que les joueurs et tous les autres membres du club, font un excellent travail ». Il a ajouté qu’àprès un repos mérité, il sera question de « planifier l’avenir » en vue d’être plus performant la saison prochaine. Enfin, Steven Zhang estime que les Milanais présentent un bon bilan cette saison et que, avec cette finale, même perdue, il y a lieu d’être « optimistes pour l'avenir ».