OL Mercato : Cheyrou justifie le recrutement de Cenk Özkacar

L’OL a officialisé la signature de Cenk Özkacar, mardi dernier. Son arrivée est le fruit du travail de Bruno Cheyrou, nouveau directeur du recrutement. Le dirigeant a décrit le profil du défenseur central turc, sur le site internet du club rhodanien.

OL : Bruno Cheyrou s'enflamme pour Cenk Özkacar

Bruno Cheyrou a présenté Cenk Özkacar, sa première recrue à l’OL. Il est en provenance d’Altay SK (D2) en Turquie et s’est engagé avec le club rhodanien pour 5 saisons, soit jusqu’en juin 2025. Selon le nouveau responsable du recrutement à l’Olympique Lyonnais, l’arrivée du joueur de 19 ans a été possible grâce à un travail collectif. « C’est un travail de tout le club avec la partie administrative. La cellule de recrutement a bien travaillé pour visionner ce joueur qui évoluait en Division 2 turque », a-t-il souligné. Bruno Cheyrou est certain d’avoir fait une bonne pioche, vu le profil et la large palette du très prometteur arrière gauche. « Il peut être une très bonne surprise par rapport à sa qualité de relance, ses sorties de balle. Il a un bon pied gauche. C’est rare de trouver des défenseurs centraux gauchers. Il est jeune, il a encore une marge de progression très importante », a décrit le recruteur de l’OL.

Cheyrou souligne la puissance des défenseurs turcs

Et ce n’est pas tout pour les éloges sur Cenk Özkacar ! Selon Bruno Cheyrou, ce dernier « peut amener de l’équilibre dans une charnière centrale où avoir un gaucher est très intéressant, notamment pour la relance [...] Il a cette force que peuvent avoir les défenseurs turcs. Ils ont cette force et cette puissance naturelles, alliées à un une certaine qualité dans le jeu qui leur permettent d’être parmi les meilleurs défenseurs du monde », a souligné le successeur de Florian Maurice à Lyon. De la puissance en défense, Rudi Garcia en a besoin, après la saison dernière ratée de l'OL, en Ligue 1.