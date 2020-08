Stade Rennais FC : Deux titulaires absents face au LOSC

Le Stade Rennais FC se déplace ce samedi (21h) sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Julien Stephan ne pourra pas compter sur deux titulaires de son effectif.

Le Stade Rennais FC privé de 2 cadres face au LOSC

La Ligue 1 a repris ses droits vendredi soir avec le match entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes (0-0) en ouverture. Ce samedi, la suite du programme de la première journée verra le Stade Rennais FC se déplacer pour défier le LOSC. Deux titulaires de l’effectif breton ne feront cependant pas le déplacement. Il s’agit du défenseur latéral Hamari Traoré et du milieu de terrain Clément Grenier. Les raisons de l’absence de ces deux joueurs n’ont pas filtré. En revanche, on sait qu’un cas positif au coronavirus avait été signalé au Stade Rennais FC. Deux nouvelles absences qui devraient donc s'ajouter à celles de James Léa Siliki et de Gerzino Nyamsi, annoncées jeudi en conférence de presse par Julien Stéphan.

Le groupe des 20 Bretons convoqués par Julien Stéphan

Gardiens : Edouard Mendy, Romain Salin. Défenseurs : Sacha Boey, Damien Da Silva, Faitout Maouassa, Nayef Aguerd, Soppy, Truffert. Milieux : Jérémy Gélin, Benjamin Bourigeaud, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Jonas Martin. Attaquants : Del Castillo, Gnantin Yann Gboho, Adrien Hunou, Mbaye Niang, Raphinha, Martin Terrier, Flavien Tait.