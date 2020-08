RC Lens : Ligue 1, Steven Fortes promet une grande saison.

Le RC Lens est promu en Ligue 1 et joue son premier match contre l’OGC Nice, dimanche (17h). Avant cette rencontre, Steven Fortes annonce une grande saison pour le Racing Club. Il se dit déterminé à aider l’équipe dans ce sens.

RC Lens : « L'ensemble du groupe déterminé », selon Fortes

Le RC Lens retrouve la Ligue 1, ce dimanche, après 5 saisons passées en Ligue 2. Steven Fortes est confiant malgré tout. Pour l’ancien capitaine du Racing Club, l’objectif du promu est sans doute le maintien. « L’objectif est d’abord de se maintenir. Et si possible, gratter quelques places », a-t-il déclaré dans La Provence. Les Sang et Or et leur entraîneur sans expérience du haut niveau seront face à l’OGC Nice lors de la première journée du championnat, dimanche, à l’Allianz Riviera. À quelles heures du match, le défenseur central assure qu’il est « déterminé, tout comme l’ensemble du groupe ». Blessé au ménisque la saison dernière, Steven Fortes avait très peu joué en Ligue 2. Il n’avait disputé que 15 journées, sur les 28. Son défi lors de l’exercice 2020-2020 est de retrouver son meilleur niveau. « Je suis revenu [vers la fin de saison, ndlr], mais mes performances étaient très moyennes. Je suis resté sur ma faim et forcément, cette saison, j’ai envie de retrouver mon niveau », a déclaré le natif de Marseille.

Steven Fortes n'a joué que 5 matchs en Ligue 1

Steven Fortes est certes un ancien joueur du Toulouse FC, mais il n’a joué que 5 matchs de Ligue 1 avec les Violets, dont 2 seulement en entier, en 2018, avant de rejoindre le RC Lens. « La Ligue 1, c’est vrai que je ne l’ai qu’effleurée à Toulouse. J’espère que ce ne sera pas la même chose qu’au Téfécé, aussi bien individuellement que collectivement », a-t-il confié. Notons que le Toulouse FC est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière.