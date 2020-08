OM : Bouna Sarr rompt le silence après son agression

Jeudi, Bouna Sarr a été agressé à son domicile alors qu’il était prêt à se rendre à l’entraînement. Le joueur de l’OM a remercié ses fans pour les nombreux messages de soutien et tient à se concentrer sur la nouvelle saison.

Bouna Sarr remercie ses fans

Bouna Sarr vient de vivre une épreuve difficile en ayant été agressé à son domicile hier jeudi par des individus armés et cagoulés. Avec sa compagne, le joueur polyvalent de l’OM (latéral droit ou milieu offensif) a été tenu en respect sous la menace d'armes pendant que les bandits vidaient la maison de plusieurs objets de valeur ainsi que d’une somme d’argent. À l’annonce de la nouvelle de son agression, l’ancien Messin a reçu les messages de plusieurs fans qui ont tenu à lui apporter leur soutien face à cette épreuve difficile. Ému, le natif de Lyon les a remerciés pour leur soutien. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Ça m'a vraiment touché », a-t-il posté sur son compte Twitter. Bouna Sarr a ensuite assuré que sa compagne et lui se portaient bien, mais qu'il regrettait que ces agressions arrivent malheureusement à toute le monde et en tout lieu.

Le Marseillais concentré sur la nouvelle saison

Cela dit, Bouna Sarr ne veut pas passer tout son temps à ruminer son agression. Le Franco-Guinéen de 27 ans estime que « maintenant il faut passer à autre chose et se concentrer sur la suite ! » Pour rappel, initialement prévu vendredi soir en ouverture de la première journée de Ligue 1 saison 2020-2021, le match entre l’OM et l’ASSE a été reporté au 17 septembre suite à plusieurs cas de coronavirus signalés chez les Marseillais.