Stade Rennais FC : Des changements au niveau des numéros

Le Stade Rennais FC a encore procédé à certains changements. Cette fois, il s’agit des numéros de maillot des joueurs du SRFC.

Le Stade Rennais FC en pleine reconstruction

Au Stade Rennais FC, c’est le changement à plusieurs niveaux. Après le départ d’Olivier Létang en février dernier, Nicolas Holveck a été nommé président du club breton. Peu de temps après, Florian Maurice a été nommé directeur sportif des Rennais. D’autres nominations ont ensuite été entérinées dans le but de restructurer le club. Des changements auxquels même les numéros de maillot des joueurs n’ont pas échappé.

Les joueurs changent de numéro de maillot

Les numéros de maillot ont été changés au Stade Rennais FC, comme on peut le voir sur le site officiel de la formation bretonne. Ainsi, Eduardo Camavinga prend désormais le numéro 10, resté vacant après le prêt de Rafik Guitane à Maritimo, au Portugal, lors de ce mercato estival. Quant aux recrues estivales, elles porteront le numéro 6 pour Nayef Aguerd et le numéro 21 pour Martin Terrier. Pour rappel, les Rouge et Noir sont engagés sur trois fronts cette saison, la Ligue 1 (première journée à Lille ce samedi à 19 heures), la coupe de France et la Ligue des champions.