PSG : hégémonie nationale mais parcours européen contrasté

Le PSG s'apprête à affronter, dans une finale inédite, le Bayern Munich, pour obtenir le trophée aux grandes oreilles tant convoité. Retour sur un parcours européen étonnant, considérant l'hégémonie nationale exercée par la capitale depuis de nombreuses années.

PSG-Bayern, Neymar : une finale « historique »

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, est conscient de se trouver face à l'histoire du football européen, à la veille du choc PSG-Bayern : « Gagner la Ligue des champions, c’est quelque chose de très spécial, je le sais », a-t-il confié au Daily Star, ajoutant, déterminé : « Mais la gagner avec le PSG serait historique, et c’est exactement ce que je suis venu faire ici. » Et pour cause ! La plus prestigieuse compétition européenne semble se dérober inexorablement aux Parisiens. En effet, ils peinent à remporter ce titre, alors qu'ils dominent la scène nationale, en particulier depuis 2013, avec leur titre de champions de France en L1, réitéré lors de toutes les éditions suivantes, mis à part l'édition 2017 (victoire de Monaco). C'est surtout depuis 2015 qu'ils exercent une hégémonie incontestée : de 2015 à 2020, ils ont remporté 15 des 18 titres nationaux. Seule (toute) petite ombre au tableau : l'élimination en quarts de la coupe de la Ligue en 2019 contre Guingamp. En d'autres termes, en six ans, le PSG n'a été empêché de trophée que par trois clubs, dont le Stade Rennais FC en coupe de France en 2019.

Le PSG enfin au sommet de l'Europe ?

Autant dire que l'enjeu sportif est de taille. Le Paris Saint-Germain, fondé en 1970 avec la fusion entre le Stade Saint-Germain et le Paris FC, participe pour la première fois à une compétition européenne en 1982, l'ancienne Coupe des vainqueurs de coupe, où il s'incline au 2e tour, après avoir dominé au 1er le Lokomotiv Sofia. Il remportera la compétition en 1996 face au Rapid Vienne. Mais, de 1970 à 2020, le club n'a enregistré notamment que neuf participations (à partir de 1984) à la Coupe UEFA, devenue Ligue Europa en 2009, s'installant un peu plus dans le paysage européen durant les années 1990, en réussissant à atteindre cinq demi-finales européennes consécutives. Paris participe également à la finale de la Supercoupe de l'UEFA 1996 face à la Juventus. S'agissant de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a participé qu'à treize campagnes, obtenant sa meilleure performance en 1995 avec une demi-finale face au Milan AC. Mais, depuis 2011, fort de l'ambition (et de l'argent) de ses nouveaux dirigeants, le club ne cache pas faire de cette compétition la priorité, mais ne dépasse les quatre quarts de finale (défait consécutivement à ce stade entre 2013 et 2016) que cette année, en se qualifiant pour la finale. Favori sur le papier ? Réponse demain, à 21h, à l'extrême ouest de l'Europe...

Bilan des buteurs du Paris Saint-Germain

Parmi les meilleurs buteurs du PSG, derrière Edinson Cavani (30 buts), Zlatan Ibrahimović (20 buts) et George Weah (16 buts), l'actuel trio de rêve composé par Neymar (14 buts), Kylian Mbappé (13 buts) et Angel Di María (13 buts) compte bien accéder au podium interne.