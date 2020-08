Ex - PSG Mercato : Coup de théâtre dans le dossier Cavani

Annoncé au Benfica Lisbonne depuis quelques jours, Edinson Cavani ne devrait plus finalement s’engager avec le club portugais. Le transfert de l’attaquant uruguayen aurait capoté, selon la presse portugaise.

Encore une désillusion pour Edinson Cavani

Retour au point de départ pour Edinson Cavani. Alors qu’il était attendu à Lisbonne pour signer avec le Benfica, le buteur uruguayen ne devrait plus faire le déplacement. Record révèle en effet que la direction du club lisboète a changé d’avis concernant l’ancien goléador du Paris Saint-Germain. Pour la publication portugaise, les dirigeants de Benfica ne sont plus disposés à faire des folies pour recruter El Matador. D’après le journal, Benfica aurait déjà fait savoir sa nouvelle position au joueur. Une volte-face inattendue tant la tendance était à la signature de l’Uruguayen (116 sélections/50 buts). Les médias locaux annonçaient qu’il devait parapher un contrat de trois ans et percevoir 10 millions d’euros annuels.

Quel club pour Cavani ?

Nouvel entraîneur des Aigles, Jorge Jesus avait déjà relevé la complexité du transfert d’Edinson Cavani. Le technicien portugais déplorait les exigences financières du joueur. Avec les nouvelles révélations de la presse locale, cette tendance se confirme donc. Il faut dire que les prétentions salariales de l’ancien parisien ont à chaque fois freiné ses prétendants. L’Atlético Madrid, l’Inter Milan, Naples et ses courtisans sud-américains avaient déjà lâché l’affaire. Près de deux mois après son départ du PSG, le natif de Salto reste encore sans club.