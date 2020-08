OGC Nice - Lens : Vieira avec ses recrues et un grand absent

L’OGC Nice signe son retour en Ligue 1 dimanche face au RC Lens. Patrick Vieira vient de dévoiler son groupe pour cette rencontre. Toutes les recrues niçoises sont présentes. Youcef Atal est absent.

L’OGC Nice sans Youcef Atal contre le RC Lens

Dimanche, l’OGC Nice reçoit le RC Lens pour sa première rencontre de Ligue 1. Patrick Vieira a convoqué un groupe de 20 joueurs contre les Sang et Or. Le coach de Nice a appelé ses sept renforts estivaux : Morgan Schneiderlin, Amine Gouiri, Hassane Kamara, Rony Lopes, Robson Bambu, Jordan Lotomba et Flavius Daniliuc. En revanche, le coach de Nice ne pourra pas encore compter sur Youcef Atal. Blessé depuis décembre, le latéral algérien n’a pas été retenu pour ce match. Le champion d’Afrique a dû déclarer forfait « en raison d’une élongation aux ischios », comme l’assure L’Équipe. Il rejoint une infirmerie niçoise déjà pleine.

De nombreux forfaits pour le Gym

Touché au genou, Hicham Boudaoui est encore en soins. Myziane Maolida (cheville) et Danilo (genou) poursuivent leur reprise. Stanley Nsoki et Pedro Brazao sont quant à eux à l’isolement. Ils ont récemment été testés positifs au coronavirus. Ils devraient encore être absents pour au moins deux semaines.

Le groupe de l’ OGC Nice contre le RC Lens :

Benitez, Cardinale - Bambu, Burner, Dante, Daniliuc, Kamara, Lotomba, Pelmard - Lees-Melou, Schneiderlin, Trouillet, Sylvestre, Thuram, Claude-Maurice - Dolberg, Guessand, Gouiri, R. Lopes, Ndoye.