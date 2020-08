FC Metz Mercato : Un buteur messin dans le viseur du LOSC ?

S’il a déjà signé pas mal de renforts offensifs cet été, le LOSC pourrait encore s’en offrir un autre. Le Lille OSC serait intéressé par Ibrahima Niane, jeune avant-centre du FC Metz.

Le LOSC sur les traces d’un buteur au FC Metz ?

Le Lille OSC s’est offert pas mal d’attaquants durant cet été. Burak Yilmaz, Isaac Lihadji et Jonathan David ont rejoint le LOSC pour compenser les départs de Victor Osimhen et de Loïc Rémy. Malgré la signature de ces trois renforts, la direction lilloise voudrait encore recruter un nouvel attaquant. Alors que le nom d’Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) revient du côté de Lille, le club nordiste pourrait plutôt piocher en Ligue 1. D’après Foot Mercato, le prochain attaquant lillois pourrait venir du FC Metz. Le média en ligne indique que les Dogues sont intéressés par Ibrahima Niane. La source assure que la direction du Lille OSC a sondé l’entourage du jeune buteur sénégalais et aurait soumis « des propositions concrètes de contrat ».

Des chances pour Lille de signer Niane ?

Toutefois, recruter l’avant-centre de 21 ans ne s’annonce pas une partie facile. L’ancien international U20 sénégalais (14 sélections/6 buts) est encore sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2022. De plus, Ibrahima Niane est appelé à prendre la succession de son compatriote Habib Diallo. Ce dernier dispose d’un bon de sortie de la part de sa direction. Celle-ci ne devrait pas accepter le départ d’un autre attaquant. À moins que le LOSC ne propose un montant conséquent.