PSG, OM : Supporters, Bernard Tapie tape du poing sur la table

Le PSG affrontera le Bayern Munich dimanche (21h) en finale de la Ligue des champions. Bernard Tapie n’a pas l’impression que son appel à soutenir le Paris Saint-Germain ait bien été compris par les supporters parisiens, pas plus que par ceux de l’OM, leurs ennemis héréditaires.

Bernard Tapie souhaite une victoire du PSG

Après plusieurs saisons d’investissements massifs, le PSG accède enfin à la finale de la Ligue des champions. Mais il faudra battre l’ogre bavarois avant de soulever le Graal. Bernard Tapie, seul dirigeant français à avoir réalisé cet exploit avec l’OM le 26 mai 1993 contre le grand Milan AC (1-0), souhaite au Paris Saint-Germain de vivre ce bonheur unique. Et l’ancien président de l’Olympique de Marseille (1986-1994) trouve « ridicule » que les supporters marseillais ne soutiennent pas le club de la capitale, alors que qu’une victoire parisienne ne leur enlèvera pas leur exploit face aux Milanais.

La leçon de Bernard Tapie aux fans parisiens et marseillais

Mais le soutien de l’ex-dirigeant olympien n’a pas été bien compris par les supporters des deux clubs. De quoi motiver l’ancien membre du gouvernement à pester contre la haine éternelle entretenue par les fans des deux écuries de Ligue 1. « Y en a marre ! Ça ne peut plus durer, on ne peut plus vivre dans cette haine », a-t-il fulminé ce samedi dans La Provence. Puis, Bernard Tapie a clairement interpellé les supporters du PSG : « Quand je vois ces bagarres, ces tensions, j'ai envie de dire aux supporters parisiens : soyez gentils, avant de frimer, gagnez la coupe d'Europe, mais sans provocations. » Enfin, aux fans de l’OM, il a tenu le message suivant : « Quant aux Marseillais, soyez fiers de ce que vous avez gagné... Mais, de grâce, ne tombez pas dans la bêtise et la haine. Ce n'est pas digne de l'esprit marseillais. » Il faudra attendre un peu pour voir si le l’ancien boss phocéen a été compris par les deux camps.