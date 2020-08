AS Monaco Mercato : Axel Disasi dévoile son grand objectif

Transféré du Stade de Reims à l’AS Monaco cet été, Axel Disasi (22 ans) a une idée très claire de ce qu’il espère faire pour le club monégasque.

Oleg Petrov et Paul Mitchell s’enflamment pour Axel Disasi

Désireux d’apporter du sang neuf à sa charnière centrale, l’AS Monaco a signé Axel Disasi en provenance du Stade de Reims. Pour Olev Petrov, il s’agit d’une excellente prise pour le club monégasque. Dans des propos rapportés par asmonaco.com, lors de sa présentation officielle, le vice-président de l’AS Monaco a estimé que le natif de Gonesse était « un jeune joueur, mais avec déjà une bonne expérience dans le championnat français et qui a contribué au succès de Reims ». Un avis partagé par Paul Mitchell pour qui l’ancien défenseur central rémois est « un joueur de qualité, qui a toutes les qualités pour s’adapter » à l’écurie asémiste, avant de rappeler : « Lorsque l’opportunité s’est présentée, nous n’avons pas hésité. »

L’ancien du Paris FC veut stabiliser la défense monégasque

Prenant la parole à son tour, Axel Disasi s’est d’abord montré reconnaissant envers les bons mots du vice-président Oleg Petrov et du directeur sportif Paul Mitchell et a tenu à les remercier. Il a ensuite décrit Niko Kovac, son nouvel entraîneur, comme un travailleur acharné et avec qui « il n’y a pas de relâchement », mais qui rigole beaucoup après le travail. Évoquant ensuite son profil, le joueur de 1 m 90 a expliqué que « la taille est un avantage » qui le mettait « à l’aise sur le jeu aérien et l’anticipation » et qui lui permettait de « relancer proprement tout en écoutant les consignes du coach ». Enfin, dévoilant son grand objectif avec le club du Rocher, Axel Disasi a révélé : « Je veux ramener cette force défensive ici. » Les attaquants de Ligue 1 sont prévenus.