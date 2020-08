PSG - Bayern : Le plan de Hans-Dieter Flick contre Paris

À la veille du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Hans-Dieter Flick s’est présenté en conférence de presse samedi. Le coach bavarois a livré sa stratégie et donné des nouvelles de son groupe.

PSG – Bayern, Hansi Flick sait comment battre Paris

Dimanche à Lisbonne, le Bayern Munich va tenter de remporter la Ligue des champions pour la 6e fois de son histoire. Pour sa 11e finale de C1, le champion d’Allemagne sera opposé au Paris Saint-Germain, néophyte à ce stade de la compétition. Si ses poulains ont affiché une certaine fébrilité en demi-finale contre Lyon, Hans-Dieter Flick reste fidèle à ses principes. Contre le PSG, le technicien allemand compte appliquer la même recette. « On ne va pas changer grand-chose », a-t-il indiqué samedi en conférence d’avant-match. Hans-Dieter Flick s’attend à ce que ses poulains pressent haut, quitte à laisser des espaces dans le dos de la défense. Pour le successeur de Niko Kovac, c’est cela « la clé de [son] succès » depuis dix mois.

Boateng et Pavard disponibles contre Paris ?

Hans-Dieter Flick a également fait le point sur ses blessés. Sorti à la mi-temps contre l’OL, Jérôme Boateng souffre d’un problème musculaire. Son entraîneur révèle qu’une décision sera prise « après le dernier entraînement ». De retour contre Lyon, Benjamin Pavard n’est pas « encore à 100% » selon son entraîneur. Pour le reste, le coach du Bayern s’attend à réaliser le triplé pour sa première saison sur le banc bavarois. « On a de la qualité, on met de l’intensité, du plaisir, et c’est important pour gagner. On a joué contre les meilleurs, tous les joueurs sont prêts à tout donner et demain [dimanche] sera un match spécial, on peut être couronnés », a-t-il conclu.