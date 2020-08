FC Sochaux : L2, saison déjà terminée pour Yann Kitala ?

Recruté cet été, la première saison de Yann Kitala au FC Sochaux semble déjà à oublier. L’ancien attaquant de l’OL s’est gravement blessé samedi lors du premier match de Ligue 2 remporté contre l’AJ Auxerre (0-2).

Le FC Sochaux déjà privé de Yann Kitala pour le reste de la saison ?

Le FC Sochaux a démarré sa saison par une victoire samedi contre l’AJ Auxerre. Les Lionceaux se sont imposés (0-2) sur la pelouse de l’AJA. Christophe Diedhiou (3e) et Yann Kitala (46e) ont été les buteurs du FCSM. Toutefois, la soirée sochalienne s’est terminée sur une mauvaise note à l’Abbé-Deschamps. Auteur de la seconde réalisation de Sochaux, Yann Kitala s’est brisé la jambe sur l’action de son but. L’attaquant de 22 ans a été victime « d’une fracture du tibia-fibula » lors de son choc avec Donovan Léon. Le portier auxerrois a d’ailleurs été expulsé juste après avoir concédé ce but. Gravement blessé, la saison semble déjà terminée pour le joueur formé à Lyon.

Une première à oublier pour Kitala

Yann Kitala a rejoint le FC Sochaux cet été en provenance de l’Olympique lyonnais. Il s’est engagé pour trois saisons avec le pensionnaire de Ligue 2. Le Parisien espérait mieux pour son retour en L2. La saison dernière, il était prêté au FC Lorient. Il a participé au sacre des Merlus en inscrivant 2 buts en 10 apparitions. Il devrait s’arrêter à une seule réalisation sur l’exercice entamé ce samedi.