PSG - Bayern : Une tendance se dégage pour Keylor Navas

Thomas Tuchel s’est exprimé à la veille de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une rencontre que pourrait disputer Keylor Navas, blessé contre l’Atalanta et absent face au RB Leipzig.

Keylor Navas de retour contre le Bayern Munich ?

Forfait contre le RB Leipzig mercredi, Keylor Navas devrait reprendre sa place de titulaire dimanche contre le Bayern Munich. Le portier du PSG avait été touché à la cuisse en quart de finale contre l’Atalanta Bergame. L’Équipe assure que le Costaricien s’est entraîné sans douleur samedi soir. « Ses dégagements au pied et ses sorties aériennes, pendant l’entraînement, ne laissent entrevoir aucune gêne. Il devrait être en mesure de tenir sa place en finale, a priori », note le quotidien sportif. Présent en conférence de presse samedi, Thomas Tuchel joue toujours la carte de la prudence pour Navas. Le coach du Paris Saint-Germain a indiqué qu’il rendra sa décision finale dimanche.

Des nouvelles de Marco Verratti et Idrissa Gueye

S’agissant de Marco Verratti, l’entraîneur parisien s’est montré optimiste. Mais le milieu italien « ne [pourrait] pas jouer 90 minutes » contre le Bayern Munich. La seule préoccupation du technicien allemand est de savoir si son milieu pourra débuter contre les Allemands. « On décidera demain matin s’il commence ou pas. Sa blessure n’était pas musculaire, c’était un coup. Mais maintenant, il se sent bien et s’entraîne sans problème », a assuré Thomas Tuchel. En revanche, le coach du PSG ne se fait pas de doute pour Idrissa Gueye qui sera « disponible ». Le Sénégalais avait ressenti une douleur contre l’Atalanta et était resté sur le banc face à Leipzig.