Dijon FCO : Battu par Angers, Jobard attend des renforts

Le Dijon FCO s’est incliné (0-1) samedi à domicile contre le SCO Angers. Après ce revers, Stéphane Jobard a lancé un cri à l’endroit de sa direction. Le coach du DFCO veut de nouveaux joueurs.

Des renforts attendus au Dijon FCO

Le Dijon FCO a enregistré la première défaite du championnat samedi contre le SCO Angers. À domicile, le club bourguignon s’est incliné sur le plus petit des scores. Stéphane Jobard a révélé les points faibles de son équipe après la rencontre. « Plusieurs de mes joueurs découvraient la Ligue 1 ce soir. D’autres sont blessés, mais je ne veux pas me lamenter », a déclaré le coach du DFCO. L’entraîneur dijonnais estime également avoir besoin de renforts pour cette saison. « Il va falloir étoffer l’effectif, mais on doit faire avec les moyens dont on dispose actuellement », a-t-il fait savoir. Cet été, Dijon n’a enregistré que trois arrivées : Alex Dobre, Cheikh Diop et Éric Ebimbe.

Un besoin de recrues justifié ?

C’est avec un groupe diminué que Stéphane Jobard a dirigé sa première rencontre de la saison. Trois Dijonnais sont touchés aux adducteurs. Il s’agit de Julio Tavares (blessé lors du dernier match amical), Mama Baldé et Wilitty Younoussa. Fouad Chafik (malade), Senou Coulibaly (quadriceps) et Yassine Benzia (bras) sont aussi à l’infirmerie. À noter que le capitaine Tavares est également en instance de départ. Olivier Delcourt a indiqué samedi que le meilleur buteur de l’histoire du Dijon FCO (80 réalisations) pourrait rejoindre l’Arabie saoudite. Le départ de Tavares serait un nouveau coup dur pour Stéphane Jobard. Le coach de Dijon a déjà perdu Nayef Aguerd (Stade rennais) et Mickaël Alphonse (Amiens SC).