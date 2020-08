Bayern, Müller au PSG : «Nous voulons être les rois d'Europe»

Le Bayern Munich affrontera le PSG en finale de la Ligue des champions ce dimanche (21h). Pour Thomas Müller, les Bavarois tiennent à réaliser un second triplé, après 120 ans d’existence du club munichois.

Thomas Müller veut dominer l’Europe

Impressionnant depuis la reprise post-coronavirus, le Bayern Munich a tout écrasé sur son passage pour arriver en finale de la Ligue des champions. Mais pour soulever le trophée, les Bavarois devront battre le PSG, tout aussi déterminé à remporter un titre après lequel il court depuis plusieurs saisons. C’est dire si le match promet. Dans un entretien diffusé par le Bayern Munich sur You Tube, Thomas Müller veut que les Parisiens sachent que les Munichois veulent « être les rois d'Europe », même si la finale sera « époustouflante, avec deux grandes équipes ». Pour le buteur de 30 ans, c’est une « chance » et le club bavarois doit « la saisir ».

Le Bayern Munich en quête du second triplé de son histoire

Inarrêtable cette saison, le Bayern Munich a déjà remporté la Bundesliga et la coupe d’Allemagne. En cas de victoire ce soir, les Munichois réaliseront un triplé, un exploit sportif qu’ils n’ont réalisé qu’une seule fois en 120 ans d’existence. Pour Thomas Müller, la rencontre de ce dimanche doit être l’occasion pour les Bavarois de réaliser le second triplé de leur histoire. « Le triplé est inévitablement dans notre esprit. […] Nous le voulons à tout prix. C'est aussi une énorme motivation d'accomplir cet exploit historique. Nous avons des joueurs dans l'équipe qui ont déjà réussi le triplé, et c'était la seule fois dans l'histoire du club vieille de 120 ans », a expliqué le champion du monde 2014.