Barça Mercato : Les rapports Messi - Bartomeu se dégradent

Le Barça n’a rien gagné cette saison. Pour Lionel Messi, c’est l’occasion de regretter le départ de Neymar au PSG et surtout de pointer l’incapacité de Josep Maria Bartomeu à le faire revenir l’été dernier.

Saison blanche pour le Barça

Le Barça a vécu une saison 2019-2020 très compliquée. Après avoir été éliminé de la coupe du Roi par l’Atletico Madrid, Ernesto Valverde a été limogé et remplacé sur le banc par Quique Setien. Mais ce dernier n’a pas fait mieux. Il a même fait moins que son prédécesseur. Alors qu’il avait hérité d’un club qui était leader de Liga, Quique Setién a terminé 2e du championnat, derrière l’éternel rival, le Real Madrid. En Ligue des champions, le FC Barcelone a été sorti par la plus petite des portes, avec un humiliant 8-2 infligé par le Bayern Munich en quart de finale. Résultat, les Barcelonais n’ont rien, absolument rien, remporté cette saison. Cela ne leur était plus arrivé depuis plusieurs saisons. De quoi agacer Lionel Messi au point de réveiller les vieux démons.

Lionel Messi pointe Josep Maria Bartomeu

Lionel Messi, qu’on sait être le chef de file du retour de Neymar, aurait pesé de tout son poids pour que l’opération soit possible l’été dernier. « Leo est intervenu pour tenter de faire revenir Neymar, surtout l'été dernier, alors qu'il était au PSG depuis deux ans et n'arrêtait pas de demander à ses meilleurs amis du Barça de l'aider à retourner au Camp Nou », rappelle Fernando Polo ce dimanche dans les colonnes de Mundo Deportivo. Mais le club blaugrana n’a pas obtenu le retour de Neymar et Lionel Messi semble croire que le premier coupable de cet échec, c’est Josep Maria Bartomeu. Le capitaine barcelonais en veut notamment à son président pour son incapacité à faire revenir Neymar l’été passé, alors que ce dernier le souhaitait. « Le Barça assure qu'il a essayé de le faire signer par tous les moyens mais que le club parisien a d'abord refusé catégoriquement et que, lorsqu'il a ouvert la porte, le Qatar a exigé 300 M € [...] Une opération impossible pour le club […] L'équipe a laissé le sentiment que le conseil d'administration n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour signer le Brésilien », explique le directeur adjoint du média catalan. Le sextuple Ballon d’Or, désormais en froid avec Josep Maria Bartomeu, aurait conclu que l’incapacité d’obtenir le retour de Neymar était la preuve que le FC Barcelone n’avait plus les moyens financiers de réaliser son projet sportif.