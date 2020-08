Ex - Monaco Mercato : Accord annoncé pour Tiémoué Bakayoko

Revenu de son prêt à l’AS Monaco cet été, Tiémoué Bakayoko devrait vivre une nouvelle saison loin de Chelsea. Selon la presse italienne, le milieu de terrain est proche de retourner à l’AC Milan.

Tiémoué Bakayoko se rapporche de l’AC Milan

Tiémoué Bakayoko a retrouvé des sensations et du temps de jeu la saison dernière à l’AS Monaco. Le milieu de terrain était prêté au club princier par Chelsea. Avec l’ASM (où il a évolué de 2014 à 2017), le milieu défensif a disputé 20 matchs de Ligue 1 comme titulaire pour un but et deux passes décisives. Sa pige monégasque terminée, le Parisien devrait enchaîner avec une autre du côté de l’Italie. Pour Calciomercato, l’AC Milan devrait de nouveau enrôler Bakayoko. Le milieu de 26 ans avait déjà été prêté aux Rossoneri par les Blues lors de sa deuxième année de contrat avec le club londonien. Pour le média italien, les deux parties seraient déjà tombées d’accord.

Bientôt la fin pour Bakayoko à Chelsea ?

Tiémoué Bakayoko devrait de nouveau débarquer à l’AC Milan en prêt. Mais cette fois, le club lombard aurait inclus une option d’achat pour l’ancien monégasque. Celle-ci se situerait entre 32 et 34 millions d’euros. Pour rappel, le joueur formé au Stade rennais avait été recruté par Chelsea en 2017 contre 40 millions d’euros. Seulement, il n’a pas réussi à s’imposer avec les Blues. Il n’a d’ailleurs disputé qu’une seule saison à Stamford Bridge depuis sa signature. Le club londonien ne serait pas contre un départ définitif de Bakayoko, à deux ans de la fin de son contrat.