SRFC Mercato : Camavinga refuse de prolonger pour aller au Real

Eduardo Camavinga restera au Stade Rennais FC cette saison. Mais la saison prochaine, le SRFC ne devrait plus compter sur le milieu de terrain, annoncé au Real Madrid.

Eduardo Camavinga fidèle au SRFC cette saison

Eduardo Camavinga anime l’actualité mercato du SRFC. Brillant la saison dernière (saison 2019-2020), avec 36 matchs, 31 titularisations, 1 but et 2 passes décisives, le jeune milieu de terrain suscite l’intérêt de plusieurs grosses écuries européennes en tête desquelles le Real Madrid. Mais après avoir bien réfléchi, le natif de Miconje (Angola) a décidé rester en Bretagne cette saison. « Il me reste deux ans de contrat, je serai Rennais cette saison », a assuré le prodige au micro de Téléfoot pas plus tard que vendredi dernier.

Le prodige mécontent des dirigeants du Stade Rennais FC

L’international Espoirs (1 sélection) n’a pas changé d’avis. Mais le SRFC ne devrait plus compter sur sa pépite au-délà de cette nouvelle saison. En d'autres termes, il aurait décidé de quitter les Rouge et Noirs la saison prochaine pour rejoindre le Real Madrid. « Camavinga attend le Real Madrid et frappera à sa porte dès demain », annonce l'AS. En cause, le comportement des responsables du Stade Rennais FC, qui auraient traîné à lui proposer une prolongation. À ce sujet, le quotidien madrilène assure que le prodige de 17 ans « a stoppé les négociations pour sa prolongation et donne des options au Real Madrid pour l’été 2021 », avant d’indiquer qu’ « une source rapporte qu’il serait déçu que ses dirigeants aient autant attendu pour lui proposer un nouveau contrat ».