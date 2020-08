FC Nantes Mercato : Révélation de taille sur Pedro Rebocho

De retour à l’EA Guingamp, Pedro Rebocho voit souvent son nom associé au FC Nantes. Sauf que le latéral portugais n’est pas encore proche de poser ses valises à la Beaujoire.

Pedro Rebocho encore loin du FC Nantes

Le FC Nantes a besoin d’un nouveau latéral gauche. Charles Traoré est actuellement le seul arrière gauche de métier dont dispose Christian Gourcuff dans son effectif. Plusieurs noms ont été associés à Nantes pour renforcer ce poste. Le plus récurrent est celui de Pedro Rebocho. Le latéral portugais a signé son retour à l’EA Guingamp cet été après un prêt non concluant au Besiktas. Seulement, le défenseur lusitanien ne semble pas intéresser les Canaris comme le révèle David Phelippeau. Pour le journaliste de 20 Minutes, la piste menant à Rebocho est simplement « fake ».

Un coup dur pour Rebocho ?

Si du côté du FC Nantes, le dossier Pedro Rebocho n’est pas à l’ordre du jour, le latéral est intéressé par le FCN. Dans une récente sortie sur So Foot, le Portugais avait tendu la main aux Canaris. « Je connais Nantes, et j’ai des potes qui y sont […] Je sais que c’est un club sérieux et en plus, des Portugais y sont passés […] Si j’ai l’occasion d’y aller un jour, j’en serai ravi », avait confié le défenseur de 25 ans. Reste à savoir si son vœu de rejoindre les Canaris sera un jour exaucé par la direction du FCN.