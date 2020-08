PSG - Bayern Munich : Où voir le match ce dimanche ?

Le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions ce dimanche (21h). Où voir le match au sommet PSG - Bayern ce dimanche soir ? Si le Munichois Thomas Müller veut remporter le match pour être le roi d’Europe, le Parisien Kylian Mbappé est déterminé à l’emporter pour marquer l’histoire.

Où voir le match PSG - Bayern ?

Ce dimanche soir, à 21h, les Parisiens et les Munichois vont enflammer, non un stade, mais des millions de téléspectateurs. En France, vous pourrez voir le match PSG - Bayern sur TF1 et sur RMC Sport. La première chaîne diffusera, en effet, également le match en direct, à l'occasion de cette finale historique et qui s'annonce complètement folle, tant le mystère plane sur le vainqueur. Mais c'est sans compter sur la détermination du club de la capitale, et en particulier celle du virtuose Mbappé.

Kylian Mbappé veut marquer l’histoire

Le choc de ce soir entre le PSG et le Bayern Munich sera aussi un match dans le match entre les attaquants parisien Kylian Mbappé et munichois Thomas Müller. Alors que ce dernier se dit déterminé à remporter la partie pour réaliser un second triplé historique et être le roi d’Europe, le prodige parisien veut gagner pour « marquer l'histoire », comme il l’a expliqué samedi en conférence de presse. Pour l’ancien attaquant monégasque, ce serait « une super récompense de gagner avec un club français » et c’est la raison principale pour laquelle il s’est engagé avec le Paris Saint-Germain en 2017.

Mission possible pour l’enfant de Bondy ?

Mais Kylian Mbappé a la tête sur les épaules et sait qu’il pourrait arriver qu’il ne brille pas comme il le souhaiterait. Si tel était le cas, il ne verrait toutefois aucun problème à ce qu’un autre joueur du PSG (Neymar, Di Maria ?) lui vole la vedette. « Ma finale ? Possible, mais si c'est la finale d'un autre joueur et qu'on gagne, je prends aussi ! », a prévenu le génie parisien au micro de Téléfoot. D’ailleurs, le champion du monde 2018 se félicite déjà de la solidarité qui se dégage du groupe parisien. « Tout le groupe est tourné vers le même objectif, on va tous dans la même direction, il n'y a pas de vagues et ça, dans une grande compétition, c'est important. Si vous voulez gagner de grandes choses, il faut que tout ton groupe y croit. […] On marche tous dans la même direction donc c'est top », a expliqué la pépite de 21 ans.

Enfin, marquer l’histoire est une ambition de folie. Mais Kylian Mbappé ne se met pas la pression malgré la grandeur de la mission. « Jamais de peur. C'est un match de football. C'est un match pour écrire l'histoire et je pense que c'est dans les moments comme ça qu'il faut être encore plus décontracté parce qu'au moment venu, je pense que tout le monde sera concentré », a-t-il expliqué. Vous pourrez donc regarder le match PSG - Bayern sur deux chaînes françaises, RMC Sport, mais aussi TF1.