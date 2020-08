Stade de Reims - AS Monaco : Guion exprime des « regrets »

Après avoir mené 2-0, le Stade de Reims a été accroché par l’AS Monaco (2-2), cet après-midi lors de la 1re journée de Ligue 1. De quoi donner des regrets à David Guion, qui reconnaît cependant que les Monégasques ont mérité de revenir au score.

David Guion regrette le nul contre les Monégasques

Ce dimanche, alors qu’il menait 2-0, le Stade de Reims s’est fait rattraper par l’AS Monaco (2-2). Les Stadistes affichent des regrets, et David Guion tout le premier. « Quand on mène 2-0 à l'extérieur contre une très belle équipe de Monaco, on peut avoir des regrets, surtout de la façon dont on a pris les buts », a déploré l’entraîneur rémois après la rencontre dans des propos rapportés par L’Équipe. Pire, les Champenois ont eu « la possibilité du 3-1, puis du 3-2, après la pause », mais ils ne sont pas parvenus à concrétiser ces occasions.

L’AS Monaco, une formation redoutable

Mais David Guion reconnaît que les Monégasques n’ont pas volé le résultat. Selon le technicien stadiste, l’AS Monaco « est une équipe agressive qui veut jouer chez l'adversaire et sur les côtés [et] complète avec deux leaders techniques, Ben Yedder et Golovine ». Il est même convaincu que le club du Rocher « jouera le haut du tableau » cette saison. Comme son entraîneur, Boulaye Dia, buteur cet après-midi, a aussi exprimé des regrets pour le match nul. Mais il a également reconnu que l’AS Monaco a mérité d'obtenir le match nul.